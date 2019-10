Bistriţa-Năsăud: Excedent de peste 48 de milioane lei la bugetul judeţean, potrivit execuţiei bugetare pe trimestrul III Potrivit proiectului de hotarare votat de catre consilierii judeteni, totalul incasarilor aferente bugetului propriu al judetului Bistrita-Nasaud, la noua luni, depaseste 225,56 milioane lei, veniturile sectiunii de functionare fiind realizate in procent de 94% fata de prevederile bugetare trimestriale, in timp ce veniturile sectiunii de dezvoltare sunt realizate in procent de 47%. 'Veniturile totale incasate sunt realizate in procent de 65% din nivelul prevederilor bugetare trimestriale, in functie de incasarile veniturilor sectiunii de dezvoltare, reprezentand subventii de la bugetul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

