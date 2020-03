Stiri pe aceeasi tema

- Doua dintre cele mai indragite "jandarmerite" din cadrul Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ) Bistrita-Nasaud, cainii de patrulare-interventie Zara si Dona, s-au pensionat, marti, in cadrul unei ceremonii informale, dar pline de emotii, organizate in premiera la sediul institutiei. Cu aceasta…

- Prefectul judetului Vaslui, Mircea Gologan, a solicitat, marti, conducerii centrale a Inspectoratului de Stat in Constructii sa demareze cercetarea disciplinara a sefului Inspectoratului Judetean in Constructii Vaslui, Corneliu Alexa, dupa ce in presa locala a aparut un articol insotit de o inregistrare…

- Zeci de polițiști și jandarmi din Bistrița-Nasaud au fost in alerta la finele saptamanii trecute, dupa ce un copil a sunat la 112 și a solicitat ajutor. Oamenii legii s-au mobilizat și a inceput o cursa contracronometru pentru a incerca sa il gaseasca pe copil. ”La data de 15 februarie, ora 16.04, o…

- Aldo, singurul caine polițist de urma din județul Ialomița, sta inchis in cușca. Partenerul sau uman a ieșit la pensie și reclama ca i-a fost interzis sa il viziteze. Prezența sa ar perturba cainele care acum trebuie sa invețe sa lucreze cu un nou partener, spun reprezentanții Poliției. Doar filmarile…

- Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Salaj a luat decizia sa scoata la patrulare cei trei caini de serviciu pe care ii are, in contextul in care institutia se confrunta cu o grava criza de personal, cu o lipsa de 150 de angajati, informeaza Agerpres. Nu mai puțin de 10% din polițiști sunt in concediu…

- Stratul de zapada din zonele de munte ale judetului Bistrita-Nasaud este de aproximativ 10-15 centimetri, jandarmii montani recomandand evitarea drumurilor forestiere, potrivit unei informari publicate vineri pe pagina de socializare a Inspectoratului Judetean de Jandarmi (IJJ), potrivit Agerpres.…

- Monumentul, denumit „Max, cainele erou”,va fi amplasat in zona Expoflora din Parcul Regele Mihai I, fostul Herastrau,potrivit unui proiect de hotarare aprobat miercuri in ședința ConsiliuluiGeneral al Municipiului București.Statuia se vrea a fi o recunoaștere aimportanței cainilor de serviciu.„Cainii…