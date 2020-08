Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud a stabilit luni, in cadrul unei sedinte extraordinare desfasurata online, ca doar doua din totalul de 62 de unitati administrativ-teritoriale din judet, Ilva Mica si Rebra, au o incidenta a cazurilor de COVID-19, in ultimele 14 zile, de peste 1,5 la mia de locuitori, motiv pentru care se impun restrictii privind activitatile economice. Avand in vedere situatia epidemiologica, in aceste doua comune nu vor fi deschise restaurantele sau cafenelele in interior, iar in incinta unitatilor de cazare acestea vor putea deservi doar clientii…