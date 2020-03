Stiri pe aceeasi tema

- Medicul ginecolog de la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe, diagnosticat cu COVID-19, este urmarit penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, informeaza Parchetul de pe langa Judecatoria Sfantu Gheorghe. Potrivit unui comunicat de presa remis, luni, AGERPRES, dosarul penal a fost inregistrat…

- Suceava, 21 mar /Agerpres/ - Un numar de 11 medici au fost confirmati pozitiv la noul coronavirus si sunt internati in prezent in Sectia de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Suceava, informeaza Biroul de presa al unitatii medicale.Medicii sunt din sectiile Boli…

- Compartimentul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice, urmatoarele: ​Pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi, la data de 20.03.2020, a fost inregistrat dosarul cu numarul 566/P/2020, avand…

- Un barbat care s-a intors din Roma in urma cu doua zile a fost depistat intr-un autobuz al STB, linia 104, nerespectand izolarea la domiciliu, relateaza Mediafax. El acuza febra, tuse dar si ameteli, simptome specifice infectarii cu COVID-19. Barbatul are deschis pe numele sau un dosar penal pentru…

- Inevitabilul s-a produs… Primul pacient cu coronavirus din județul Alba este femeie, in varsta de 36 de ani, venita din Italia și aflata in carantina, de la momentul sosirii in țara, in data de 12 martie 2020. Pacienta este in prezent internata la Secția de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de…

- Procurorii Parchetului General s-au sesizat din oficiu privind zadarnicirea combaterii bolilor in cazul senatorului PNL Vergil Chitac, care a participat la mai multe intalniri oficiale si private dupa ce a intrat in contact cu persoana cu Covid-19. El a fost ulterior confirmat cu coronavirus.

