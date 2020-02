Stiri pe aceeasi tema

- Editia din acest an ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 11-12 ianuarie, insa, din cauza lipsei zapezii, a fost reprogramata pentru 15-16 februarie. Potrivit datelor comunicate de organizatori, in concurs s-au inscris 46 de sportivi din Slovacia, Polonia, Ungaria, Republica Moldova si Romania. Concursul…

- COMPETITIE… Editia a II-a a Cupei Satelor la fotbal, dedicata copiilor sub 13 ani, va debuta, in judetul Vaslui, la inceputul lunii martie. Competitia este organizata de FRF, AJF Vaslui si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale. In sezonul 2018-2019, Federatia Romana de Fotbal a lansat Cupa…

- Asociația Județeana de Fotbal va organiza pentru al șaselea an consecutiv un campionat de futsal la nivelului județului Suceava. Competiția este destinata celor 34 de echipe din Liga a IV-a și Liga a V-a și va debuta la sfarșitul lunii ianuarie, cu primul turneul zonal. “Campionatul Județean de Futsal…

- Canotorii de la CSM Suceava, Clubul Sportiv Scolar „Nicu Gane” si ACS „Nada Florilor” din Falticeni au participat, la finalul anului trecut, la Cupa Federatiei Romane la ergometru. Competitia conteaza in clasamentul national si s-a desfasurat pe centre nationale, sportivii suceveni evoluand la Iasi.…

- O femeie de 80 de ani, din comuna Pojorata a judetului Suceava, a murit intr-un incendiu devastator care i-a cuprins casa. Nenorocirea s-a produs luni, 16 decembrie, iar trupul victimei a fost gasit carbonizat.

- Municipiul Suceava va gazdui in aceasta luna cea de-a XIII-a ediție a Cupei Moș Craciun la fotbal pentru copii, competiția fiind organizata de clubul Juniorul Suceava, in parteneriat cu Federația Romana de Fotbal și Asociația Județeana de Fotbal. Competiția din acest an va avea in program intreceri…

- Ediția de marți seara a adus un nou record de audiența pentru emisiunea Chefi la cuțite: show-ul a inregistrat cel mai mare rating pe publicul comercial dar și urban, de la lansarea sezonului 7.

- Editia a VIII-a a Ligii Companiilor, intrecerea dedicata angajatilor apartinand diferitelor entitati juridice din judetul Suceava, s-a incheiat zilele trecute, dupa un maraton de peste 100 de meciuri. Festivitatea de premiere si banchetul de final au avut loc, ca de obicei, la Civica Sport Center, ...