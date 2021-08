Stiri pe aceeasi tema

- Nr. 325 din 26 august 2021 TELCIU: ZONA SPECIALA DE SIGURANTA PUBLICA Incepand de astazi, 26 august, pentru protejarea populatiei si mentinerea unui climat de ordine publica, in localitatea Telciu a fost instituita zona speciala de siguranta publica Avand in vedere starea conflictuala generata de nemultumirile…

- Un copil in varsta de 1 an și 6 luni s-a oparit cu apa clocotita și a suferit arsuri, informeaza ISU Bistrița-Nasaud.Serviciul de Ambulanța Județean a precizat ca baiețelul s-a oparit pe abdomen și la nivelul picioarelor. Arsurile, de gradul doi, sunt pe aproximativ 30% din suprafața corporala.Copilul…

- O femeie de 61 de ani, din Dumbraveni, a fost ranita miercuri dupa-amiaza, pe DN2 - E85, in localitatea Garoafa, in urma coliziunii dintre doua autoturisme si o autoutilitara, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "Astazi, ora 17,04, am fost sesizati prin apel 112 cu privire…

- Potrivit datelor comunicate de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bistrita-Nasaud, este vorba despre un localnic, iar în cauza a fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa. „În aceasta seara, politistii au…

- Un minor de sase ani din judetul Galati, aflat pe bicicleta, a fost ranit de o autoutilitara in timp ce se deplasa pe o strada din localitatea Ghidigeni, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean. Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la faptul ca pe o strada…

- O femeie de 32 de ani din Baia Mare, insarcinata, a decedat, luni, in urma accidentului rutier produs pe DN 17, in localitatea Sieu Magherus din judetul Bistrita-Nasaud. Femeia, insarcinata in 20 de saptamani, conducea unul dintre autoturismele implicate in accident, iar in masina se mai aflau fiul…

- iodentO femeie de 32 de ani din Baia Mare, insarcinata, a decedat, luni, in urma accidentului rutier produs pe DN 17, in localitatea Sieu Magherus din judetul Bistrita-Nasaud, scrie dcnews.ro. Femeia, insarcinata in 20 de saptamani, conducea unul dintre autoturismele implicate in accident, iar in masina…

- Un barbat de 53 de ani din comuna bistriteana Livezile, acuzat de o cunostinta ca i-a sustras 10.000 de euro in timp ce il vizita, a fost gasit de politisti servind o cafea, in Bucuresti, avand asupra sa o parte din suma sustrasa. Potrivit buletinului de presa remis luni de Inspectoratul de Politie…