Barbatul care ar fi incercat, miercuri dimineata, sa rapeasca o fata de 12 ani care se indrepta spre scoala, in localitatea Nimigea, a fost prins, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud.



Este vorba despre un barbat de 41 de ani din judetul Mures, care a fost identificat pe raza localitatii bistritene Romuli, situata la granita cu judetul Maramures.



Fata de acesta a fost dispusa masura retinerii pentru 24 de ore, incepand de miercuri seara, urmand ca in cursul zilei de joi sa fie prezentat in fata procurorului cu propunere de punere in miscare a actiunii…