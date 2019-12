Curtea Complexului Muzeal Bistrita-Nasaud a fost transformata, pentru trei zile, intr-un targ de Craciun traditional, cu casute vechi din lemn impodobite cu cetini de brad, sanii si trasuri acoperite cu tesaturi groase din lana, cete de colindatori venite din toate colturile judetului si standuri ale producatorilor locali pline de carnati, branzeturi, dulceturi, cozonaci si sticle de vin sau de tuica de prune.



Complexul Muzeal este gazda, in perioada 20-22 decembrie, pentru cea de-a saptea editie a targului "Craciun in Bistrita-Nasaud", organizat de Consiliul Judetean, in parteneriat…