Bistriţa-Năsăud: Aproximativ 100 de persoane, din nou în stradă împotriva restricţiilor impuse în context pandemic Aproximativ 100 de persoane au protestat marti seara in fata Institutiei Prefectului Bistrita-Nasaud fata de restrictiilor impuse de autoritati in context pandemic, numarul lor fiind de doua ori mai mic decat cel din seara precedenta. Protestul a fost unul autorizat, cei care l-au organizat fiind centrele sportive si de fitness de pe raza municipiului Bistrita, care, din cauza incidentei COVID-19 de peste 4 la mia de locuitori, au fost nevoite sa isi stopeze activitatea incepand de luni. Lor li s-au alaturat persoane din domeniul HoReCa, artisti, dansatori, dar si simpli cetateni. Daca luni seara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un protest impotriva purtarii mastii si a restrictiilor care vizeaza combaterea raspandirii COVID-19 avut loc in noaptea de luni spre marti in Alba Iulia, fiind initiat de Raul Rus, zis Pricu, un cunoscut interlop din judetul Alba, condamnat pentru proxenetism si trafic de persoane. "La…

- Un protest spontan a avut loc luni noaptea la Alba Iulia, impotriva restricțiilor impuse de Guvern. Inițial, in jurul orei 23:00, un grup de persoane s-a strans in zona pasajului subteran, de la Bulevardul Transilvaniei. In scurt timp, mai multe persoane s-au alaturat protestului. Apoi aceștia au plecat…

- Peste 200 de persoane au protestat luni seara in fata Institutiei Prefectului impotriva masurilor de restrictie adoptate in context pandemic, actiunea fiind organizata de reprezentantii centrelor sportive si de fitness din municipiul Bistrita, nemultumiti de faptul ca au fost nevoiti sa isi intrerupa…

- Sute de persoane vor fi amendate pentru ca au participat la protestele organizate, in Bucuresti, Timisoara si alte orase mari din tara, impotriva restrictiilor impuse pentru combaterea coronavirusului. Mii de persoane au participat, duminica seara si in noaptea de duminica spre luni, la proteste organizate…

- Noile proteste impotriva restricțiilor impuse de autoritați au scos in strada mii de romani care s-au decis sa se lupte pentru libertatea lor. Astfel, cele mai mari orașe din țara au gazduit protestele izbucnite spontan, in timp ce oamenii legii au incercat sa țina pasul cu manifestanții. Printre cei…

- Oamenii sunt nemultumiti de decizia autoritatilor de interzicere a circulatiei, dupa ora 20:00, in localitatile cu incidenta a cazurilor mai mare de 4 la mia de locuitori, relateaza Realitatea PLUS. Protestul a fost spontan si a avut loc in fata Primariei si a Prefecturii Arad.Participantii au fost…

- Peste 100 de tineri s-au adunat noaptea trecuta, in fața primariei si a prefecturii din Braila. Acestia au protestat fata de noile restrictii impuse. Manifestatia a fost, insa, intrerupta de jandarmi. Circa 50 de protestatari au plecat in marș de la Primarie spre Prefectura, apoi s-au intors spre centru.…

- Oamenii sunt nemultumiti de decizia autoritatilor de interzicere a circulatiei, dupa ora 20:00, in localitatile cu incidenta a cazurilor mai mare de 4 la mia de locuitori, relateaza Realitatea PLUS. Protestul a fost spontan si a avut loc in fata Primariei si a Prefecturii Arad.Participantii au fost…