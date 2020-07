Bistrița-Năsăud: 12 cazuri pozitive, printre care un asistent de la SJU Bistrița, 10 vindecați și un deces Avem 573 cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 12 bistrițeni au fost infectați cu coronavirus, 10 persoane au fost declarate vindecate și externate, iar o persoana a decedat. La nivel național, in același interval de timp, au fost raportate 391 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12 cazuri noi de infecție cu coronavirus, printre care un asistent medical angajat al Spitalului Județean de Urgența Bistrița. Astfel, pana in acest moment 573 bistrițeni au fost confirmați pozitiv cu COVID-19. Dintre persoanele infectate de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

