Bistrița-Năsăud: 110 cazuri pozitive și 2 decese în ultimele 24 de ore! Avem 4.890 de cazuri pozitive de COVID-19 in Bistrița-Nasaud. In ultimele 24 de ore 110 bistrițeni au fost confirmați pozitiv la infecția cu COVID-19. Totodata au fost inregistrate 2 decese in contextul pandemiei. La nivel național, in același interval de timp, au fost inregistrate 10.108 de cazuri noi de infecție. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, au fost inregistrate 110 cazuri noi de infecție cu coronavirus, incidența cumulata a cazurilor de COVID-19 in Bistrița-Nasaud ajungand la 4.25/1000 de locuitori. Astfel, de la inceputul pandemiei pana in acest moment 4.890 de bistrițeni… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

