Stiri pe aceeasi tema

- S-a schimbat modificarea…! Ieri se știa ca Liceul „Tudor Jarda” trebuie sa renunțe la clasa de Pedagogic pentru a-și pastra clasa de Muzica, in timp ce la Liceul de arte „Corneliu Baba” clasa de Arhitectura trebuia sa fuzioneze – intr-o singura clasa – cu cea de Pictura. Astazi situația este cu totul…

- Doua licee din Bistrița protesteaza dupa ce Inspectoratul județean a decis sa desființeze doua clase unice in județ: de muzica și arhitectura. Vorbim despre elevii de la Liceul de Arte “Corneliu Baba” și de la Liceul de Muzica “Tudor Jarda”. Cei de la Inspectoratul Școlar Județean spun ca, din toamna,…

- La arta se pricepe toata lumea. O demonstreaza și inspectorul general Mihai Mureșan care, deși este profesor de fizica – știe perfect cum sta treaba și la Arhitectura: „Un copil absolvent de Științele Naturii sau Matematica Informatica – din pacate – intra cu mult mai mult succes la facultate intr-o…

- ISJ a facut public planul de școlarizare pentru noul an ce va incepe in toamna. Daca 26 de clase au fost taiate din pix, inclusiv cea de Arhitectura de la Liceul de Arte Plastice „Corneliu Baba” și cea de Muzica de la Liceul de Muzica „Tudor Jarda”, in condițiile in care sunt unice in județ, au fost…

- Valurile de reacții legate de taierea celor 26 de clase de a IX-a, printre care singura clasa de Arhitectura și singura de Muzica, nu se mai opresc. Cei doi deputați social democrați au depus o interpelare la Ministerul Educației și au sesizat Avocatul Poporului. Mai mult, au inițiat o petiție prin…

- Valurile de reacții legate de taierea celor 26 de clase de a IX-a, printre care singura clasa de Arhitectura și singura de Muzica, nu se mai opresc. Cei doi deputați social democrați au depus o interpelare la Ministerul Educației și chiar au pornit o petiție prin care se cere demiterea inspectorului…

- Inspectorul școlar general a reușit sa infurie parinții și elevii, in acest weekend, dupa ce s-a aflat ca a taiat SINGURA clasa de arhitectura, respectiv MUZICA, din oferta educaționala 2021- 2022. Primarul Ioan Turc a anunțat ca a avut o discuție cu Mureșan, cerandu-i sa pastreze acele clase. Mai mult,…

- Pasiunea pentru muzica a fost platita de data asta cu un preț prea mare pentru o femeie din Bistrița. O femeie de 48 de ani din Bistrița s-a „trezit” cu ușa sparta cu un topor de o vecina, dupa ce aceasta din urma s-a plans de faptul ca muzica era data prea tare. Situația nu... View Article