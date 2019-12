Bistrița: Hoț din autoturisme, prins în flagrant Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din Bistrița l-au reținut aseara, pentru 24 de ore, pe un barbat in varsta de 29 de ani, din municipiu, pe care il banuiesc de comiterea mai multor furturi din autoturisme. Acesta va fi prezentat astazi instanței, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile. Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 octombrie a.c., politistii au fost sesizati de catre o femeie de 33 de ani, din Bistrita, despre faptul ca fiica ei, in varsta de 15 ani, a plecat de acasa din data de 18 octombrie si nu s-a mai intors. Politistii au demarat cautarile si la scurt timp de la sesizare au depistat-o pe tanara,…

- Un barbat de 30 de ani din Satu Mare a fost retinut de procurorii DIICOT dupa ce a fost prins in flagrant cand incerca sa vanda o suta de comprimate de ecstasy (MDMA). Anchetatorii au stabilit ca el a mai vandut comprimate de MDMA si anterior, drogurile fiind cumparate din Olanda.

- La data de 08 octombrie 2019 la Serviciul Județean Anticorupție Alba a fost inregistrat denunțul agenților S.I. și H.D., din cadrul I.P.J. Alba – Secția 5 Poliție Rurala Blaj, prin care au sesizat faptul ca, in urma unui control al documentelor de insoțire a marfii, au fost constatate unele nereguli,…

- Un barbat din judetul Ialomita, care ar fi incercat sa mituiasca doi agenti de politie pentru a nu fi sanctionat in urma incalcarii regulilor de circulatie, este cercetat pentru dare de mita, in urma unui flagrant."Joi, 3 octombrie a.c, lucratorii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul…

- Joi, 26 septembrie 2019, ofiterii Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Dambovita, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti, au prins in flagrant un subofiter din cadrul ISU Dambovita. Acesta a pretins de la un denuntator…

- Neamt/ Medic prins in flagrant in urma unei sesizari la Call-Center Anticoruptie – 0800.806.806 In data de 24.09.2019, ca urmare a unei sesizari primite la Call-Center Anticoruptie a Directiei Generale Anticoruptie – 0800.806.806, ofiteri de politie ai Directiei Generale Anticoruptie – Serviciul Judetean…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Bistrița-Nasaud au recuperat aproape 2.000 de lei, bani care reprezinta prejudiciul unei inșelaciuni comisa de un barbat din Brașov, la o casa de schimb valutar din municipiul Bistrița. In cadrul cercetarilor efectuate intr-un dosar penal…

- Premierul britanic Boris Johnson a fost prins in flagrant delict cu o minciuna si a incercat sa scape din situatie notand pe Twitter ca intalnirea lui cu un tata de familie furios intr-un spital "nu a fost...