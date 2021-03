Stiri pe aceeasi tema

- Se sisteaza apa potabila astazi, 19 martie 2021, pe strada 1 Decembrie din Bistrița – anunța Aquabis. Astazi, 19 martie 2021, intre orele 10:00 – 14:00, se va sista furnizarea apei potabile in localitatea Bistrita str. 1 Decembrie – parțial (blocurile de la fostul magazin Romarta) . Masura este necesara…

- Cateva strazi din Rodna și una din Bistrița raman fara apa potabila, astazi, 9 martie 2021, pentru cateva ore – anunța Aquabis. Astazi, 9 martie 2021, intre orele 09:00 – 22:00, se va sista TOTAL furnizarea apei potabile in localitatea RODNA. Vor fi afectate strazile Cloșca, Crișan, Tudor Vladimirescu,…

- Se sisteaza apa potabila, astazi 8 martie 2021, in Bistrița, Salva și Prundu Bargaului – anunța Aquabis. Astazi, 8 martie 2021, intre orele 10:00 – 16:00, se va sista parțial furnizarea apei potabile in localitatea SALVA, pe strada Principala. In acest interval orar se vor executa unele lucrari de remediere…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta organizeaza licitatie publica pentru a moderniza si extinde reteaua de alimentare cu apa la cheu Danele 85 99, anunt ce l puteti consulta in sectiunea Documente a materialului. Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime"…

- Mai mulți localnici din Garda de Sus acuza starea deplorabila in care se afla rețeaua de alimentare cu electricitate a comunei, care le creaza probleme majore. Așa cum se poate observa și in imaginile postate in mediul online de catre un localnic, firele de curent din comuna trec fie prin mijlocul unor…

- O avarie a lasat fara electricitate mai multe zone din nord-vestul Romaniei, vineri dupa-amiaza. Zeci de mii de consumatori casnici si industriali au fost afectati in Sibiu, Alba, Cluj, Maramureș, Satu Mare și Bistrița.

- Rețeaua primara de termoficare a orașului Ploiești va fi reabilitata cu bani europeni de Consiliul Județean Prahova. Autoritațile prahovene au depus joi cererea pentru obținerea unei finanțari de aproximativ 24 de milioane de euro. Reprezentanții Consiliului Județean Prahova au anunțat pe…

- O defectiune ivita la reteaua de alimentare cu apa luni, 28 decembrie, afecteaza distribuirea apei potabile in comuna Lapus. Cristina Buda, primarul comunei, a postat urmatorul anunt pe pagina de facebook: „Dragi lapușeni, din cauze unei defecțiuni la rețeaua de alimentare cu apa, suntem nevoiți sa…