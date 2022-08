Stiri pe aceeasi tema

- In 5 august 2022, de la ora 17:00, Sala Polivalenta din Parcul Municipal va gazdui un eveniment aniversar deosebit! Se implinesc 40 de ani de cand echipa Bistriței devenea „campioana absoluta a țarii la gimnastica”. Daca iubești gimnastica ritmica, trebuie sa participi vineri, 5 august, la demonstrația…

- Strada Viorelelor a fost asfaltata ieri, cu o „banda de mixtura, pe mijloc”. Primarul Ioan Turc a explicat ca situația e provizorie. Și face parte din intenția de deschidere a unei bretele pentru traficul ușor, de pe Viorelelor pana la ștrandul Codrișor. Locuitorii de pe strada Viorelelor au fost șocați…

- O asociație din Franța, din orașul infrațit cu Bistrița, Besancon, a organizat un concert caritabil. Scopul acestui concert a fost de a susține refugiații ucraineni care s-au stabilit in Bistriței. Asociația Franche-Sylvanie au organizat concertul cu artiști francezi, iar pe scena au urcat Double Sky,…

- Bistrița va fi gazda unei competiții aparte din lumea roboților, adica prima competiție de mașini robot Bolts and Speed. Pasionații de robotica sunt așteptați sa iși masoare forțele prin robotul construit. Echipa de robotica a Colegiului Național „Liviu Rebreanu” organizeaza prima ediție de „lupte”…

- Echipa de majorete Cheers All Stars organizeaza un spectacol special cu ocazia aniversarii a 10 ani de funcționare. Evenimentul are loc in 30 iunie. Sala Polivalenta din Bistrița (de langa Parcul Municipal) va gazdui un eveniment la… inalțime. Majoretele de la Cheers iși sarbatoresc 10 ani de existența,…

- Deputatul USR Lorant Sas a anunțat, pe pagina sa de Facebook, ca a demisionat din USR și ca va activa ca parlamentar neafiliat. Acesta mai spune ca nu a primit vreun raspuns la zecile de adrese inaintate forurilor executive ale formațiunii politice in care a activat. Sfarșitul unui drum este un nou…

- Valentina Ardean Elisei va juca ultimul meci din cariera in noua Sala Polivalenta din Unirea, alaturi de echipa Gloriei Bistrița de senioare. Meciul va avea loc in luna august. Sala noua, construita in Unirea, multifuncționala pentru mai multe sporturi, dar in special pentru handbalul de inalta performanța,…

- Sala Polivalenta din Unirea va fi completata și de un teren sintetic de fotbal, dupa standardele UEFA și FRF. Lucrarile au inceput deja, terenul urmand sa fie folosit de secția de fotbal a CS Bistrița. Potrivit președintelui Consiliului Județean Radu Moldovan au inceput lucrarile la baza sportiva de…