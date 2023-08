Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” și Bodo Gallery va invita la Boethium Space (str. Gheorghe Șincai nr. 31, Bistrița), vineri, 4 august 2023, de la ora 19:00, la vernisajul expoziției „alb șui”, semnata de Dumitru Gorzo. Expoziția este curatoriata de Lina Țarmure și va putea fi vizitata pana in 17 septembrie 2023. In prealabil trebuie sa va programați la numarul de telefon 0755.63.72.66 sau printr-un mesaj privat pe Instagram / Facebook la @continuous.studio. Lina Țarmure: […] e o relaționare și o negociere constanta cu suprafața in cel mai direct mod. Și asta reiese foarte clar și din…