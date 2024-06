BISTRIȚA: Din august 2024, nu se mai distribuie saci verzi pentru deșeurile din sticlă! „IMPORTANT! Incepand cu luna august 2024 Supercom nu va mai distribui saci verzi pentru colectarea deșeurilor reciclabile din sticla!”, ne reamintește ADI Deșeuri BN. Cum puteți intra in posesia pubelei verzi care inlocuiește sacii: ADI Deșeuri ne reamintește ca din august sacii verzi destinați deșeurilor din sticla nu vor mai fi distribuiți. „Continua sa colectezi separat corect deșeurile și mergi la sediul operatorului de salubritate Supercom – str. Drumul Cetații, nr. 11 – și ridica-ți pubela verde pentru deșeurile reciclabile din sticla! Daca pana acum nu ai primit pubela galbena, poți ridica… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

