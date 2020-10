Stiri pe aceeasi tema

- Contactat de Edupedu.ro, prefectul Stelian Dolha – aflat in izolare dupa ce soția sa, medic, a fost depistata pozitiv – a declarat ca "ieri am avut ședința Comitetului pe tema școlilor, era o doleanța din partea lor... se va face o analiza pe fiecare școala in parte. S-a luat decizia care trebuia…

- A patra comuna din județ iși inchide localurile la interior, in decurs de o saptamana. Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca aceasta masura trebuie impusa și la Marișelu. Numarul cazurilor de Covid 19 crește ingrijorator la nivelul județului nostru. Comitetul Județean pentru Situații…

- In urma depașirii pragului de 1,5 la 1.000 persoane infectate cu coronavirus, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența s-a intrunit și a luat o serie de decizii. Mai jos puteți citi comunicatul integral. Prefectul Liliana Oneț a convocat astazi ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Valcea a decis, luni, ca municipiul Ramnicu Valcea sa intre in scenariul roșu, astfel ca toate unitațile de invațamant din oraș vor fi inchise, noteaza Gazeta Valceana.Decizia autoritațile valcene vine dupa ce incidența cazurilor de Covid-19 a ajuns la 4,45…

- Media cazurilor de COVID 19, in ultimele 14 zile, a depașit 1,5/1.000 de locuitori, in inca doua comune din județ. De aceea, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis ca localurile sa funcționeze DOAR daca au terase. Localurile din inca doua comune au interzis la a primi clienții in interior.…

- In 12 localitati din județul Hunedoara s-a luat masura sa-și inchida restaurantele și cafenelele, inclusiv la Petroșani. Restrictiile intra in vigoare incepand de marti, 29 septembrie, si se aplica pentru activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitați de preparare, comercializare…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis marti, suspendarea cursurilor la sase unitati de invatamant din municipiile Sibiu si Medias, informeaza un comunicat de presa al Prefecturii."Astazi, 22 septembrie a.c. a avut loc sedinta Extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Hotararea adoptata vineri de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) prin care incepand de astazi purtatul maștii devine obligatoriu in mai multe zone din municipiul reședința și din județ nu iși are susținere tocmai in datele oficiale furnizate de autoritați.