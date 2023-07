Stiri pe aceeasi tema

- „Poarta Vanatorilor” sau „Poarta Dealu”, un vestigiu medieval din secolul al XVII–lea, ce facea parte din Fortificatia de aparare a Cetatii Domnesti, a primit finantare in vederea restaurarii, iar lucrarile vor incepe saptamana viitoare, anunța administrația locala

- Lupta pentru spațiile verzi merge astazi in Parlament.Miercuri, Codul Urbanismului va fi dezbatut in Camera Deputaților, dupa ce a trecut de comisii, iar mai multe ONG-uri considera amendamentele aparute in ultimul moment o parghie a distrugerii spațiilor verzi din orașe. Și primarul Capitalei, Nicușor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a adus un omagiu pilotilor ucisi in lupta impotriva unei revolte esuate in weekend, confirmand pentru prima data ca aviatori rusi au fost pierduti in lupta in timp ce grupul de mercenari Wagner marsaluia spre Moscova, potrivit Reuters, citat de news.ro.Discursul televizat…

- Big Pokey, un rapper din Houston, Texas, care a ajutat la transformarea scenei hip-hop din acest oras american, a murit la varsta de 45 de ani dupa ce s-a prabusit pe scena sambata, in timpul unui concert, informeaza DPA, conform Agerpres.Big Pokey, pe numele real Milton Powell, a decedat duminica,…

- Azi și maine, Sorin Pop și motocicleta galbena incearca sa cucereasca podiumul in Grecia. „E spectaculos aici! Adrenalina pura in aer, gladiatori gata de lupta!”, a transmis bistrițeanul. In acest weekend, in Grecia, are loc Campionatul Național și European BMU. Bistrița nu putea lipsi de la un astfel…

- „In calitate de ministru al Educației, voi lupta pentru ca profesia de dascal sa fie una respectata, inclusiv din punct de vedere al salarizarii, al sprijinului și respectului”, a declarat Ligia Deca miercuri, 10 mai, in Parlament.Angajații din Educație protesteaza miercuri, in Capitala. Printre…

- Dupa amenințarea lui Prigojin cu retragerea din Bahmut, liderul cecen Ramzan Kadirov, susținator al lui Putin, s-a oferit sa trimita unitați speciale pentru a inlocui mercenarii din grupul Wagner. Prigojin a acceptat oferta. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri…

- Anunțam zilele trecute ca una dintre direcțiile posibile de colaborare directa intre Piatra-Neamț și orașul infrațit Lod (Israel) vizeaza sportul, mai exact tenisul de masa. Pe veteranul fondator al realțiilor noastre directe, Shlomo Abramovici, il prezentasem inca dintr-un articol publicat in luna…