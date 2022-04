Bisericile din judetul vor primi fonduri de la CJ Iasi pentru lucrari de reparatii si intretinere

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 25 aprilie 2022, in a doua zi de Paști, Preasfințitul Parinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat Sfanta Liturghie la Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din municipiul Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Peste 1,1 milioane de euro pentru lucrari de reparații și intreținere a strazilor din Sebeș, in urmatorii patru ani Primaria Sebeș, prin Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș aloca peste 1,1 milioane de euro pentru lucrari de reparații și intreținere a strazilor din municipiu in urmatorii…

- Primarul capitalei, Ion Ceban, se intreaba unde-s banii donatorilor pentru R. Moldova, dar și cei luați in credit. „Sa vedem și noi pe ce se cheltuie acești bani. De ce nu exista nimic absolut transparent in aceasta privința?”, a spus edilul. Ministul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei…

- Servicii de reparații și intreținere a sistemelor și echipamentelor de irigare a zonelor verzi din municipiul Sebeș, achiziționate de primarie cu suma de peste 10 000 de euro Servicii de reparații și intreținere a sistemelor și echipamentelor de irigare a zonelor verzi din municipiul Sebeș, achiziționate…

- Arhiepiscopia Sucevei și Radauților organizeaza licitație pentru restaurarea picturii la biserica din Malini. ”Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel Malini, Protopopiatul Falticeni, Arhiepiscopia Sucevei și Radauților, cu sediul in satul Malini, comuna Malini, județul Suceava, organizeaza licitație…

- Preotul de la o biserica din cartierul Manaștur a ramas fara cuvinte cand a vazut factura la gaze. Ce raspuns a primit de la furnizori. Criza energetica este departe de a se fi terminat. In timp ce guvernantii cauta solutii, facturile la energie si gaze continua sa vina cu sume uriașe care ii lasa fara…

- Criza energetica ii lasa stupefiați și pe unii clerici. O factura gigantica a fost primita de un preot paroh la Catedrala „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Manaștur, Cluj. „A venit „facatura” la gaz. Nu ar mai fi multe de zis, pur și simplu sunt fara cuvinte. Tocmai ce am primit factura la gaz,…

- TVR Molodova prezinta, in al doilea reportaj din Campania „Adevarul despre Mitropolia Basarabiei – trei decenii de la reactivare”, drama Bisericii romanilor de peste Prut in timpul ocupației sovietice: sute de preoți au fost uciși sau deportați, carțile de cult in romana, arse, bisericile, transformate…