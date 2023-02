Stiri pe aceeasi tema

- 15 replici slabe ale cutremurelor din Gorj au avut loc sambata, cea mai insemnata avand magnitudinea de 3,6 pe scara Richter, conform informațiilor furnizate de Institutul Național pentru Fizica Pamantului. In total, de marți, cand a avut loc cutremurul de 5,7 pe scara Richter, in zona Targu Jiu, au…

- Ultimele cutremure care au zdruncinat Oltenia și s-au simțit și la noi, i-au pus pe jar pe mai marii Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului care fac acum o verificare a starii bisericilor din eparhie. Se dorește a o evaluare a starii fizice a imobilelor, mai ales dupa ce, biserica din Arcani, Gorj,…

- Replicile s-au ținut lanț dupa cutremurul puternic de ieri, din județul Gorj. Doar in timpul nopții s-au inregistrat 13 cutremure. In total, numarul replicilor a trecut de 50 in doar 15 ore. Potrivit site-ului Institutului Național pentru Fizica a Pamantului, miercuri, in intervalul 00.25 – 05.28 s-au…

- Alte 13 replici ale cutremurului cu magnitudinea 5,7 din judetul Gorj s-au inregistrat pe toata durata noptii de marti spre miercuri, majoritatea fiind de intensitate mica, potrivit site-ului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, scrie News. In intervalul 00.25 – 05.28…

- Un barbat din Targu Jiu a sarit de la etaj de teama cutremurului din Gorj. Un barbat de 55 de ani a sarit de la etajul 1, unde locuia, de teama cutremurului cu intensitatea de 5,7, și a ajuns la Spitalul Județean Targu Jiu.

- Doua persoane din municipiul Targu Jiu au fost ranite usor in timpul cutremurului produs marti in judetul Gorj, ele neavand nevoie de internare. Un barbat de 43 de ani s-a prezentat la UPU cu un traumatism cranian minor dupa ce a fost ranit de o bucata din tencuiala cazuta. S-a prezentat singur la spital…

- Mai mulți locuitori din Targu Jiu au postat imagini cu casa scarilor și holurile blocurilor unde locuiesc. Oamenii se tem ca la un cutremur mai mare iși vor pierde locuințele. In municipiul Targu Jiu, aflat la aproximativ 20 de kilometri de epicentrul cutremurului, seismul s-a resimțit puternic. Oamenii…

- Marturii tulburatoare au ieșit la iveala recent cu privire la coșmarul pe care il traiesc preoții și calugarii romani de la bisericile și manastirile din Ucraina.Preotul Mihail Jar, staretul ortodox roman al Manastirii Banceni din regiunea Herța (Ucraina), a spus la Antena 3 CNN ca manastirile…