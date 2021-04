Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a accelera campania de vaccinare, autoritațile italiene au decis sa administreze vaccinurile impotriva noului coronavirus și in spații precum biserici si muzee, scrie Agerpres care citeaza DPA.Pana in prezent in Italia au fost administrate puțin peste 11 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19,…

- Premierul Italiei, Mario Draghi, in varsta de 73 de ani, si sotia sa, Maria Serenella Cappello, s-au vaccinat marti cu vaccinul AstraZeneca, in conformitate cu schema de vaccinare pentru regiunea Lazio, au informat surse guvernamentale, citate de EFE, potrivit AGERPRES. Draghi, desemnat in…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 3.777 de vaccinuri (280 Moderna); (1.262 AstraZeneca), restul Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat un numar de 68 vaccinuri. In cadrul etapei a II-a de vaccinare impotriva COVID-19, la nivelul județului…

- In judetul Iasi vor fi amenajate noi centre de vaccinare pentru a raspunde interesului cetatenilor pentru campania de imunizare. Acestea vor functiona incepand de astazi in Bivolari, Deleni si Raducaneni. De asemenea, vor mai fi facute permutari si in privinta unui centru din municipiul Iasi care va…

- De astazi incepe si la Iasi cea de-a doua etapa de vaccinare impotriva Covid-19. Pentru inceput, in judet au fost stabilite 17 centre. In paralel, continua imunizarea angajatilor de la Spitalul de Boli Infectioase, care primesc astazi a doua doza de vaccin anti-Covid. Pana in prezent, in judetul Iasi…

- Pentru etapa a II-a de vaccinare impotriva COVID-19 in judetul Iasi s-au ocupat pe platforma https://vaccinare-covid.gov.ro/, pana in acest moment, 17.201 locuri, pana pe 31 ianuarie 2021. Avand in vedere ca in data de 18 ianuarie incepe procedura de vaccinare in cele 17 centre de vaccinare din judetul…