Stiri pe aceeasi tema

- Alte doua biserici au fost incendiate sambata in teritoriile autohtone din vestul Canadei, aducand la patru numarul bisericilor arse de la descoperirea a o mie de morminte anonime in apropierea unor foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni conduse de Biserica Catolica din Columbia Britanica,…

- Alte doua biserici au fost incendiate sambata in teritoriile comunitatilor indigene din vestul Canadei, aducand la patru numarul bisericilor arse de la descoperirea a o mie de morminte anonime in apropierea unor foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni conduse de Biserica Catolica din Columbia…

- Politia din Canada a declarat suspecte doua incendii produse luni aproape în acelasi timp la doua biserici catolice construite pe pamântul indigenilor din Columbia Britanica, potrivit BBC. Departamentul local de pompieri a precizat ca este mult prea devreme pentru a concluziona ca…

- Canada and the European Union launched a new partnership to secure supply chains for critical minerals and reduce dependence on China in a push for jobs and to counter climate change, according to Bloomberg. “With EU partners, we talked about what we can do to build a cleaner economy for years to come,”…

- NASA a transmis live eclipsa parțiala de soare. In Romania, eclipsa a fost mai vizibila in partea de Nord a țarii. Fenomenul astronomic a debutat pe cerul din Canada, a traversat coasta nord-vestica a Groenlandei, Polul Nord și va ajunge pana in Siberia Orientala. In Romania, eclipsa parțiala de soare…

- Emisiunea “Romania9”, realizata de Ionuț Cristache la TVR, a fost suspendata pana luni. Motivul invocat de conducerea televiziunii publice: pregatirea unei ediții speciale. Decizia de astazi a noii șefe a TVR, Ramona Saseanu, cunoscuta pentru emisiunile prin care promova vrajitoarele din Craiova, vine,…

- Ramasitele a 215 copii, unii cu varsta de pana in trei ani, au fost gasite pe locul unei foste scoli rezidentiale pentru copii indigeni, o descoperire pe care prim-ministrul canadian Justin Trudeau a descris-o vineri drept sfasietoare, informeaza Reuters, citata de Agerpres. Copiii erau elevi ai scolii…

- Pașaportul de vaccinare, un document care atesta faptul ca titularul sau a fost vaccinat impotriva Covid-19, a fost interzis in Florida in numele respectarii „libertaților individuale”, a anunțat guvernatorul republican al acestui stat, potrivit AFP. Decretul guvernatorului Ron DeSantis interzice serviciilor…