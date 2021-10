Arhiepiscopia Bucureștilor anunța ca va ajuta morgile spitalelor cu locuri de pastrare a corpurilor persoanelor decedate in urma infectarii cu SARS Cov-2. Prin aceasta decizie, Arhiepiscopia Bucureștilor vine in sprijinul spitalelor și morgilor din Capitala care nu mai au loc temporar pentru pastrarea trupurilor decedaților. ”Ca urmare a escaladarii situației dramatice cu care se confrunta spitalele in care sunt tratați bolnavii de Covid-19 din București și morgile acestor spitale unde locurile de pastrare temporara a trupurilor celor decedați au devenit insuficiente, Arhiepiscopia Bucureștilor…