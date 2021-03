Stiri pe aceeasi tema

- O carte sfanta, salvata ca prin minune din calea membrilor Statului Islamic, a fost inapoiata Episcopului de Mosul, cu ocazia vizitei Papei in Irak, dupa ce a fost restaurata in Italia. Volumul a fost tiparit in urma cu peste 500 de ani, in aramaica, limba lui Iisus.

- Farul Constanta si Petrolul Ploiesti au obtinut victorii in meciurile jucate duminica in etapa a 17-a a Ligii a II-a de fotbal. Farul s-a impus cu 1-0, la Constanta, in fata formatiei ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, in timp ce Petrolul a surclasat-o pe ultima clasata, CS Pandurii Lignitul Targu Jiu,…

- "Inca o veste buna: astazi s-a semnat contractul pentru pasajul de la Drajna peste DN3A Lehliu-Fetesti si magistrala de cale ferata Bucuresti-Constanta. Astfel, vom scapa de cozile la trecerea la nivel cu calea ferata si timpii mari de asteptare pe relatia Slobozia - autostrada A2 - Calarasi", a anuntat…

- Nicu Matache, patronul Foto Matache din Slobozia susține ca senatorul AUR Rodica Boanca l-ar fi reclamat pentru ca transforma zațul de cafea in ingrașamant natural. Senatorul AUR Rodica Boanca confirma incidentul, dar declara ca ceea ce a facut reprezinta doar «atitudine cetațeneasca». Intamplator sau…

- In perioada 28 ianuarie - 7 martie 2021, Muzeul National Cotroceni aduce in fata publicului vizitator expozitia foto-documentara Regele Ferdinand I si reformele Marii Uniri. 100 de ani de la Reforma Agrara, eveniment ce ilustreaza etapele Reformei agrare din anul 1921, modul de aplicare si procedurile…

- Dupa o scurta vacanța, antrenorul Ghița Irimescu a sunat adunarea luni, 4 ianuarie 2021, in vederea pregatirii celorlalte jocuri ramase de disputat in sezonul actual al Diviziei A. Intre timp, lotul HCM Slobozia a ajuns la 15 jucatoare, imbogațindu-se cu inca un portar și o jucatoare la linia de 9 metri.…

- Numarul imbolnavirilor cu noul coronavirus a inceput sa scada in municipiul Slobozia, dupa mai bine de 5 saptamani de carantina. Autoritatile locale au anuntat sambata, 26 decembrie, o rata de infectare de 5,02 la mia de locuitori.

- In cadrul acțiunii de protest organizata de agricultori luni, protestatarii au blocat cu tractoarele, preț de vreo 10 minute, circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant. In acest rastimp, un tractorist a intrat cu plugul in parcul catedralei mitropolitane "Nașterea Domnului" și a tras o brazda.…