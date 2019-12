Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul de Iași, Iosif Pauleț, sub a carui jurisdicție funcționeaza deputatul USR Iulian Bulai, a luat atitudine publica, la liturghia celebrata in duminica „Sfintei Familii”, și s-a dezis de afirmațiile acestuia.„Eu ma simt obligat, cu responsabilitatea pe care o am, sa ma dezic public…

