- Numarul persoanelor care isi vor pierde viata din cauza caniculei va creste semnificativ in unele regiuni ale lumii, pana in 2080, daca guvernantii nu vor lua masuri in cadrul politicilor legate de clima si sanatate, potrivit rezultatelor unui studiu publicat marti, transmite Reuters.Decesele…

- Directorul general al aviatiei civile malaeziene a demisionat marti, a doua zi dupa publicarea unui raport asupra anchetei care nu aduce noi elemente cu privire la disparitia inexplicabila in 2014 a avionului Malaysia Airlines (zbor MH370) cu 239 de persoane la bord, informeaza AFP si Reuters. Raportul…

- Echipele de salvare rascolesc, joi, ruinele și pamantul parjolit de foc in speranța ca vor mai gasi supraviețuitori, la trei zile dupa ce focul devastator din Grecia a brazdat orașul Mati, omorand cel puțin 82 de persoane, printre care cel puțin patru turiști straini, relateaza Reuters și AFP. Bilanțul…

- Hackeri rusi au obtinut acces la retele americane de electricitate anul trecut, ceea ce este posibil sa le fi permis sa provoace pene de curent, potrivit unor oficiali ai guvernului federal, care au afirmat ca aceasta campanie probabil continua, relateaza luni ziarul The Wall Street Journal (WSJ),…

- Cancelarul german Angela Merkel a spus ca tarifele la importurile de automobile din SUA sunt impotriva regulilor Organizatiei Mondiale a Comertului si ca pune in pericol prosperitatea multor persoane, relateaza Reuters. „Vedem potentialele tarife nu doar ca o incalcare a regulilor impuse…

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni, intr-o postare pe Twitter, ca summitul NATO de la Bruxelles la care a participat saptamana trecuta a fost un succes si ca cea mai mare parte a media a relatat inexact despre reuniune, transmite Reuters, potrivit Agerpres.ro.

- Membrii NATO se contrazic in mai multe probleme, inclusiv in privinta unui gazoduct construit de Rusia pana in Germania, dar alianta este mai puternica impreuna si isi va majora bugetul alocat apararii, a declarat miercuri Jens Stoltenberg, relateaza site-ul agentiei Reuters.