- Biserica Romano-Catolica a stabilit ca pedeapsa cu moartea este "inadmisibila" si cere abolirea acesteia in intreaga lume, conform unei noi pozitii doctrinare adoptate de Papa Francisc, relateaza Serviciul catolic de informare religioasa (AgenSir), conform mediafax. "Biserica invata, in lumina…

- Turcia ar putea sa reintroduca ”in curand” pedeapsa cu moartea, a declarat miercuri presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, la funeraliile unei tinere mame si a fiului sau, ucisi in explozia unei bombe artizanale, la marginea unui drum, relateaza The Associated Press.

- Potrivit unui comunicat al IPJ Cluj transmis, miercuri, instantele din România au retras formele de executare a mandatului de executare a pedepsei închisorii pentru Ioan Bene. ”Conform datelor detinute de catre Serviciul de Investigatii Criminale, pedeapsa aplicata celui…

- In 1865, Romania a fost prima țara din Europa care a abolit pedeapsa cu moartea in perioada moderna, urmata de Portugalia in 1867 și Olanda in 1870. Micro-expoziția "Abolirea pedepsei cu moartea in Principatele Romane in secolul al XIX-lea" prezinta trei momente capitale in abolirea pedepsei cu moartea…

- Moartea unei tinere de 22 de ani a provocat multa indignare și polemici in Franța. Cazul a aparut dupa ce familia a dat publicitații inregistrarea facuta de serviciile de urgența din Strasbourg, din care reiese ca apelul tinerei a fost tratat superficial, cu neseriozitate, ba