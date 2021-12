Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane a decis ca anul 2023 va fi „Anul omagial al pastorației persoanelor varstnice” și „Anul comemorativ al imnografilor și cantareților bisericești (psalți)” in Patriarhia Romana. Muzica psaltica a cuprins, in ultimii ani, o dezvoltare fara precedent…

- Peste 32.000 de persoane s-au vaccinat in ultimele 24 de ore in Romania, a transmis CNCAV. Astfel, din cele 32.734 de persoane care s-au vaccinat, 6.020 au primit prima doza, 12.274 pe cea de-a doua, iar 14.440 au...

- Autoritațile au anunțat, duminica, care sunt primele masuri luate in Romania dupa confirmarea a doua cazuri de COVID cu varianta Omicron. Una dintre acestea este obligativitatea formularului Passenger Locator Form (PLF) pentru cei care intra in țara din 20 decembrie. „Formularul PLF va fi obligatoriu,…

- Astazi, șapte noiembrie, in Romania a fost atins pragul de un milion de persoane vaccinate cu cea de-a treia doza de vaccin pentru COVID-19. Insa, de precizat este faptul ca, de cealalta parte, numarul romanilor care aleg sa se imunizeze pentru prima data este in scadere.

- Peste 35.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore in Romania, a anunțat duminica CNCAV. Dintre acestea, peste 17.000 de persoane au primit prima doza de vaccin. Astfel, din cele 35.394 de persoane vaccinate in ultimele 24 de ore, 17.051 au primit prima doza, 2.998 pe cea de-a…

- In ultima vreme canalele de știri din Romania, și nu numai, au fost sancționate de instituția CNA pentru mai multe materiale. In ședința de astazi, 22 septembrie, Antena 3 a primit doua amenzi in valoare de 10.000 de lei, și doua somații. Deciziile penalizeaza modul in care au fost prezentate mai multe…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat marti 6.789 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, 129 de persoane au decedat, opt dintre acestea fiind vaccinate. La ATI sunt internati 990 de pacienti cu COVID-19, numarul lor fiind in crestere.