Biserica Ortodoxă Rusă, despre ajutorul acordat nevoiașilor din Moldova CHIȘINAU, 8 oct - Sputnik, Artem Budionnii. Biserica Ortodoxa Rusa a distribuit 500 de pachete cu alimente in Kirgizstan intr-o saptamana și ofera asistența umanitara in Moldova, potrivit Sectorului sinodal in problemele binefacerii bisericești și slujirii sociale, informeaza RIA Novosti. ”Angajații secție sinodale in problemele binefacerii bisericești și slujirii sociale al eparhiei din Bișkek au distribuit 500 de pachete cu alimente nevoiaților, care au fost cumparate datorita strangerii de fonduri de pe site-ul web „Antivirusul Milostivirii”. In Moldova, ajutorul alimentar achiziționat… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md ”Angajații secție sinodale in problemele binefacerii bisericești și slujirii sociale al eparhiei din Bișkek au distribuit 500 de pachete cu alimente nevoiaților, care au fost cumparate datorita strangerii de fonduri de pe site-ul web „Antivirusul Milostivirii”. In Moldova, ajutorul alimentar achiziționat…

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in R. Moldova au fost inregistrate 1062 cazuri noi de coronavirus. Din numarul total de cazuri noi, 12 sint de import. Trei - Germania, 2 - Rusia, 2 - Romania, 2 - Turcia, 2 - Ucraina, 1 - Italia. In ultimele 24 de ore, au fost efectuate 3565 de teste, anunța ministerul Sanatații.

- MOSCOVA, 5 oct – Sputnik. Armele cu o tehnologie avansata continua sa cucereasca lumea și piața internaționala. Algeria, unul din cei mai mari parteneri ai Rusiei in domeniul cooperarii tehnico-militare, iși propune sa devina primul importator al avionului Su-57 de generația a cincea. Publicația…

- In perioada 21-25 septembrie, Centrul de Excelența NATO pentru Poliția de Stabilitate de la Vicenza, Italia, organizeaza al cincilea curs cu tema ”Poliția de Stabilitate pentru comandanții din teren”, și avand in vedere situația actuala impusa de pandemia COVID-19, cursul se va desfașura online. ”Jandarmeria…

- Competitia continentala se desfasoara incepand din 1978, iar editia din 2023 ar fi cea cu numarul 24. Pana in prezent, cele mai multe titluri continentale la aceasta categorie de varsta le au Italia si Spania, cate 5, fiind urmate de Anglia, Rusia, Olanda si Germania, fiecare cu cate doua. Romania a…

- Tulpinele de coronavirus din Romania sunt diferite in nordul tarii fata de cele din sud, a stabilit un studiu realizat de cercetatori de la Institutul „Matei Bals", Spitalul pentru Copii „M. S. Curie", Universitatea de Medicina si Farmacie din Bucuresti si Universitatea din Atena. Cele din Nord au mai…

- Joi, 3 septembrie 2020, incepand cu ora 17.00, in aer liber, in fața intrarii in Sala de simpozioane de la parterul Castelului Karolyi din municipiul Carei, a avut loc vernisajul expoziției de arte vizuale de carte obiect/carte de artist, desfașurate in cadrul celei de-a cincea ediții a Bienalei Europene…

- Sfantul Tihon de Zadonsk s-a nascut in anul 1724 in Rusia, din parinti crestini. A primit la nastere numele de Timotei. Din cauza mortii tatalui sau, diaconul Savelie Chirilov, familia pierde sustinerea materiala. Acesta va fi motivul pentru care Domnica, mama sa, va fi la un pas de a-l da pe Sfantul…

- Peste 6 mii dintre respectivii militari se vor intoarce acasa, in timp ce restul vor fi transferați in alte țari din Europa, in special in Italia și Belgia. Președintele american Donald Trump a vorbit despre planurile de retragere a trupelor din Germania inca in luna iunie a acestui an. El…