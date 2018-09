Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 6 sept — Sputnik. Decizia Patriarhiei Ecumenice de a permite a doua casatorie pentru preoți contravine canoanelor bisericești și nu va fi încuviințata în lumea ortodoxa, au declarat reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse pentru RIA Novosti. Reacția BORu vine…

- O importanta decizie a fost adoptata de Sfantul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, privind conditiile in care este permisa a doua casatorie pentru preoți in caz de vaduvie sau in cazul divorțului intentat de soție. Potrivit Ethnikos Kirikas citat de Romfea, aceasta decizie nu include situația in care preoții…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, afirma pe 21 august ca la reuniunea Comitetului Executiv National (CExN) al PSD se va discuta despre activitatea ministrilor. "O sa discutam la Comitetul Executiv (din perioada 31 august - 2 septembrie) despre activitatea ministrilor. Va fi un subiect pe care…

- Președintele FIFA, Gianni Infantino, i-a invitat pe copiii blocați in peștera din Thailanda la finala Cupei Mondiale, care se va disputa pe 15 iulie, anunța Le Soire. Desigur, acest lucru poate fi posibil doar daca copiii vor fi eliberați pana duminica. Pana acum, doar 4 din 12 au fost scoși la suprafața, iar…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, ca hotararea presedintelui Klaus Iohannis de a semna revocarea din functie a procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, este un lucru normal, acesta respectand...

- Suspendarea presedintelui trebuie sa fie o optiune serioasa, a declarat ieri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, care a anuntat ca acest lucru va fi decis luni, intr-o sedinta a coalitiei de guvernare, potrivit Agerpres. „Eu am discutat acum cu domnul Tariceanu si i-am spus ca, din punctul…

- Presedintele PSD Bucuresti, primarul general al capitalei Gabriela Firea, declara ca orice roman trebuie sa beneficieze de prezumtia de nevinovatie pana la o decizie definitiva si mentioneaza ca "partidul trece prin momente dificile". Gabriela Firea subliniaza, intr-un comunicat remis…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca o decizie privind votul parlamentarilor liberali in cazul propunerii lui Gabriel Vlase la sefia SIE a fost amanata in Biroul Executiv al partidului. "Am amanat o decizie. Asteptam introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. In functie…