- Ministerul Sanatații anunța duminica, intr-o postare pe Facebook, ca Biserica Ortodoxa Romana va sprijini campania de vaccinare și va difuza materiale informative in eparhii, printr-o broșura intitulata “Vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania. Gratuita. Voluntara. Sigura.” BOC conduce razboiul primarilor…

- Arhiepiscopul Argesului si Muscelului, IPS Calinic, ii indeamna pe credinciosi sa caute datele oficiale despre vaccinare si despre beneficiile vaccinului, el facand trimitere la portalul oficial al Guvernului Romaniei dedicat campaniei de vaccinare. Clericul anunta ca se va vaccina impotriva COVID-19,…

- Matt Hancock, ministrul britanic al Sanatatii, a salutat duminica momentul ”istoric” reprezentat de debutul marti al campaniei de vaccinare pe scara larga contra Covid-19 in Marea Britanie, anunta AFP, citata de News.ro.Matt Hancock, care a numit recent prima zi de vaccinare drept ”V-day” (Ziua Victoriei),…