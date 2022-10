Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Zilelor Sportive atrag atenția șoferilor asupra faptului ca in perioada 23-25 septembrie se va restrictiona circulatia rutiera in centrul orasului dupa cum urmeaza: ⇒incepand de vineri, 23 septembrie, ora 09.00 se va inchide circulatia pe strada str. 1 Decembrie 1918 (portiunea dintre…

- Centrul de Cultura Arcus gazduieste saptamana aceasta Gala laureatilor concursului international de muzica clasica „Youth of Music, Bucuresti, 2022″, informeaza reprezentantii institutiei. Potrivit acestora, gala se va desfasura in perioada 22-23 septembrie in sala de concerte a Centrului de Cultura…

- Numarul firmelor radiate la nivel national a crescut cu 8,87% in primele sapte luni din 2022, comparativ cu perioada similara a anului trecut, pana la 41.007 radieri, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, va fi primita, miercuri, la Palatul Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis, cu prilejul vizitei oficiale pe care aceasta o efectueaza in Romania, la invitatia sefului statului roman. Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita va oferi prilejul unei discutii aprofundate…

- Locuitorii din șapte comune covasnene – Ozun, Boroșneu Mare, Zagon, Zabala, Moacșa, Cernat și Brețcu vor beneficia de servicii medicale gratuite pentru sanatatea plamanilor și depistarea precoce a tuberculozei, in cadrul Proiectului național Screening TB. Caravana mobila a Institutului de Pneumoftiziologie…

- Emisiunea comemorativa „Avram Iancu, 150 de ani de la moarte” va fi disponibila, de marti, in reteaua magazinelor Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si in magazinul online: http://romfilatelia.ro/store/. Potrivit unui comunicat al Romfilatelia, transmis luni…

- Dupa cum am informat, la timpul potrivit, in ziua de 4 noiembrie 2021, a avut loc sustinerea publica a tezei de doctorat cu titlul „Viata religioasa a romanilor din judetele Harghita si Covasna in perioada Dictatului de la Viena (1940-1944)”, autor, parintele militar Elisei Florin Vatamanu, elaborata…

- Poet, gazetar si academician, Tudor Arghezi, pseudonimul lui Ion N. Theodorescu, s-a nascut la Bucuresti, in ziua de 21 mai 1880, conform ”Dictionarului general al literaturii romane”, editat sub egida Academiei Romane (Editura Univers Enciclopedic, Bucuresti, 2004). A urmat cursurile scolii primare…