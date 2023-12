Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al BOR a luat la ținta șefii de partide: Nu ne permitem sa ne transformam in agenți electorali!Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, s-a exprimat impotriva politicienilor care vor sa caștige voturi pe seama BOR. "Biserica, prin reprezentanții…

- Sfantul Nectarie, ierarhul din insula Eghina, s-a nascut in anul 1846, in localitatea Silivria, in apropiere de Constantinopol. A trecut la cele veșnice in noaptea zilei de 8 noiembrie 1920, fiind inmormantat in ctitoria sa, din insula Eghina: Manastirea Sfanta Treime. Biserica Ortodoxa il praznuiește…

- Sfantul Nectarie, ierarhul din insula Eghina, s-a nascut in anul 1846, in localitatea Silivria, in apropiere de Constantinopol. A trecut la cele veșnice in noaptea zilei de 8 noiembrie 1920, fiind inmormantat in ctitoria sa, din insula Eghina: Manastirea Sfanta Treime. Biserica Ortodoxa il praznuiește…

- Agenți ai Iranului creeaza tensiuni in Marea Britanie prin implicarea in protestele de strada referitoare la Fașia Gaza, potrivit publicației The Times. Ofițeri din domeniul contra-terorismului au declarat sub protecția anonimatului ca Teheranul incearca sa creasca nivelul de tensiuni in societate prin…

- Ministerul Afacerilor Externe de la București a anunțat joi ca autoritatile israeliene au informat cu privire la disparitia a inca unei persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, cu domiciliul in Israel. Pana in prezent, patru persoane cu cetatenie israeliano-romana au murit si doua sunt date…

- Doi agenti de la Politia Santana, judetul Arad, ar fi vizati de perchezitii facute de procurorii DNA, dupa ce ar fi incercat sa ascunda un dosar care vizeaza un proprietar de terenuri agricole. ”Inspectoratul de Politie Judetean Arad sprijina toata activitatile de verificare, derulate de institutiile…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a anunțat ca nu vor mai pleca pelerini spre Israel. Pelerinajele programate se opresc temporar. „In perioada urmatoare nu vor mai pleca pelerini spre Israel. Orice pelerinaj programat se va amana”, a transmis Banescu. Acesta a precizat ca Patriarhia…

- Nicolae Ciuca, președintele Partidului Național Liberal și președintele Senatului Romaniei, a fost invitat la DC News, unde a avut o discuție cu analistul politic Bogdan Chirieac privitoare la o alianța electorala intre PNL și PSD in anul 2024. „Va aflați intr-o coaliție cu PSD. In spațiul public se…