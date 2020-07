Stiri pe aceeasi tema

- Grecii au raspuns, vineri, conversiei catedralei Sfanta Sofia din Istanbul in moschee cu rugaciuni si steaguri coborate in berna, considerand-o zi de doliu pentru ortodoxie, relateaza site-ul keeptalkinggreece.com potrivit news.ro.Clopotele bisericilor au batut in toate lacasurile de cult…

- Cu mii de fani pe Instagram si admirata chiar de un fost presedinte american, pisica Gli este aproape la fel de celebra ca si ''casa'' sa, catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, transmite Reuters. Insa dupa ce autoritatile turce au luat decizia de a transforma muzeul Sfanta…

- Locuitorii orasului Trikala din centrul Greciei au atacat cu pietre o moschee veche de 500 de ani ca „razbunare” fata de decizia presedintelui turc Recep Erdogan de a reconverti fosta bazilica Sfanta Sofia din Istanbul in moschee.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, deschiderea fostei bazilici Sfanta Sofia de la Istanbul pentru rugaciuni musulmane, dupa ce un tribunal i-a anulat acesteia statutul de muzeu, deschizand astfel calea pentru transformarea ei in moschee, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Intenția Turciei de a schimba statutul celebrului monument Sfanta Sofia din Istanbul din muzeu in moschee atrage reacții din toata lumea. Grecia avertizeaza ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, avand in vedere ca Sfanta Sofia a fost catedrala creștina timp…

- Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters. O instanta turca a primit…

- Statutul Hagia Sofia din Istanbul, biserica din secolul al VI-lea transformata in moschee si acum muzeu, este o chestiune doar de "suveranitate nationala", a declarat seful diplomatiei turce, citat joi de dpa, anunța AGERPRES."Cu siguranta nu este o problema internationala. Este o chestiune…