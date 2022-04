Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Kiev, Vitali Klitschko, a anunțat ca circulația pe strazile din capitala ucraineana va fi interzisa de sambata de la ora 23 pana duminica la ora 5 dimineața pentru a evita posibile incidente cu forțele ruse in noaptea in care creștinii ortodocși, precum sunt majoritatea ucrainenilor, sarbatoresc…

- Biserica Ortodoxa din Ucraina se teme de bombardamente in noaptea de Inviere, a anunțat mitropolitul Epifanie. Șeful Bisericii Ortodoxe din Ucraina le-a recomandat credincioșilor sa evite sa vina la biserici in regiunile bombardate de ruși. Ucrainenii se tem ca rușii vor continua bombardamentele inclusiv…

- Capul Bisericii ortodoxe din Ucraina, mitropolitul Epifanie, le-a cerut miercuri preotilor si credinciosilor sa evite participarea la slujbe in noaptea de Inviere in zonele unde au loc lupte, existand temerea ca bombardamentele ruse vor continua in perioada Pastelui ortodox, relateaza Reuters.…

- Capul Bisericii ortodoxe din Ucraina, mitropolitul Epifanie, le a cerut miercuri preotilor si credinciosilor sa evite participarea la slujbe in noaptea de Inviere in zonele unde au loc lupte, invocand temerea ca bombardamentele ruse vor continua si in perioada Pastelui ortodox. El a precizat ca nu are…

- Capul Bisericii ortodoxe din Ucraina, mitropolitul Epifanie, le-a cerut miercuri preotilor si credinciosilor sa evite participarea la slujbe in noaptea de Inviere in zonele unde au loc lupte, existand temerea ca bombardamentele ruse vor continua in perioada Pastelui ortodox. Mitropolitul a afirmat intr-o…

- Capul Bisericii ortodoxe din Ucraina, mitropolitul Epifanie, le-a cerut miercuri preotilor si credinciosilor sa evite participarea la slujbe in noaptea de Inviere in zonele unde au loc lupte, existand temerea ca bombardamentele ruse vor continua in perioada Pastelui ortodox, relateaza Reuters.

- Capul Bisericii ortodoxe din Ucraina, mitropolitul Epifanie, le-a cerut miercuri preotilor si credinciosilor sa evite participarea la slujbe in noaptea de Inviere in zonele unde au loc lupte, existand temerea ca bombardamentele ruse vor continua in perioada Pastelui ortodox,

- Ucraina a sfatuit companiile aeriene sa evite zborurile deasupra Marii Negre de luni pana sambata, din cauza exercitiilor navale ale Rusiei in zona, potrivit Reuters. Peste 30 de nave rusesti au inceput exercitii in apropierea peninsulei Crimeea. De maine, companiile aeriene sunt sfatuite sa evite zborurile…