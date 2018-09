Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat ca relatiile dintre Moscova si Beijing se bazeaza pe incredere in domenii variind de la politica pana la securitate si aparare, in cadrul unei intrevederi cu omologul sau chinez Xi Jinping, in marja forumului economic, care si-a inceput marti lucrarile…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata ca l-a numit pe actorul american Steven Seagal reprezentantul sau special pentru legaturile umanitare ruso-americane, un rol care ar urma duca la aprofundarea legaturilor culturale, artistice si in randul tinerilor intre cele doua tari, relateaza Reuters.…

- Rusia nu este in pozitia de a constrange fortele iraniene sa paraseasca Siria, a declarat ambasadorul rus in Israel, respingand astfel o cerere in acest sens formulata de israelieni, relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a respins marti criticile la adresa atitudinii sale fata de Moscova, spunand ca "nu a existat vreodata un presedinte atat de dur cu Rusia asa cum am fost eu", transmite agentia dpa. "Presedintele Putin stie asta mai bine ca oricine, cu siguranta mai…

- Spectatorii rusi care au asistat la semifinala dintre echipele Croatiei si Angliei, desfasurata miercuri seara pe Stadionul Lujniki din Moscova, l-a huiduit si fluierat pe fundasul croat Domagoj Vida, care dupa sfertul de finala cu Rusia si-a declarat sustinerea fata de Ucraina, transmite Reuters.…

- Kremlinul a apreciat marti ca fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a contribuit la deteriorarea relatiilor dintre Marea Britanie si Rusia si ca acum Moscova asteapta ca Londra sa aiba "o revelatie politica", informeaza Reuters si TASS, informeaza Agerpres.Otravirea unui fost agent…

- Rusia a comis un atac care a avut drept rezultat moartea unui cetatean britanic, a declarat luni ministrul britanic al apararii Gavin Williamson, ce a facut astfel o legatura intre Moscova si femeia de 44 de ani decedata duminica dupa ce a fost otravita cu agentul neurotoxic Noviciok, transmite Reuters.…