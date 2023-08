Biserica Ortodoxă din Republica Moldova se rupe de Moscova și trage către București Este razboi religios total in Moldova, intre reprezentanții Patriarhiei Moscovei și cei ai Patriarhiei Romane, scrie știripesurse.ro . Dupa acuzațiile grave din prima parte a anului, acum tot mai mulți preoți din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, ce ține de Patriarhia Moscovei, trec la Mitropolia Basarabiei, ce ține de Biserica Ortodoxa Romana. Mitropolia Basarabiei i-a anunțat pe preoții ce țin de Moscova ca daca trec la BOR vor primi salarii ca in Romania: ”Toți clericii care ies de sub asuprirea bisericeasca moscovita sunt clerici canonici și binecuvantați, iar Mitropolia Basarabiei ii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

