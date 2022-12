Marți, 13 decembrie 2022 se imlinește un sfert de veac de la prima slujba arhiereasca savarșita la Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” din Cugir. In urma cu 25 de ani, IPS Andrei Andreicuț, Arhiepiscop al Alba Iuliei (astazi Mitropolit al Clujului) s-a aflat in mijlocul credincioșilor din Cugir, unde a savarșit Sfanta Liturghie, inconjurat de […] The post Biserica Ortodoxa „Adormirea Maicii Domnului” din Cugir, la ceas aniversar: Un sfert de veac de la prima slujba arhiereasca first appeared on cugirinfo.ro | stiri Cugir | ziar Cugir .