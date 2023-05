Stiri pe aceeasi tema

- Principala Biserica Ortodoxa din Ucraina va schimba calendarul pentru a se distanta de RusiaPrincipala Biserica Ortodoxa din Ucraina a anuntat miercuri ca a decis sa treaca la calendarul in care Craciunul este celebrat pe 25 decembrie, o decizie care o va ajuta sa se distanteze si mai mult de Rusia,…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a declarat ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- Operațiunea militara a Rusiei impotriva Ucrainei este „foarte dificila”, dar va continua, a informat miercuri agentia de presa Tass, citand declaratii ale purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru un post de televiziune bosniac, informeaza Reuters. Rusia a reusit sa deterioreze grav…

- Un inalt demnitar ucrainean a afirmat miercuri ca tara sa nu are nicio legatura cu vreun atac cu drone impotriva Kremlinului si a subliniat ca astfel de actiuni nu ar aduce nimic Kievului pe front si doar ar provoca Rusia sa adopte masuri mai radicale, transmite Reuters. Consilierul prezidential ucrainean…

- Dupa declanșarea conflictului din Ucraina, Seulul a tot declarat ca nu dorește sa acorde ajutor umanitar Kievului pentru a nu provoca daune relațiilor cu Rusia, care putea sa sprijine Coreea de Nord. Intr-un interviu acordat agenției Reuters, președintele sud-coreean Yoon Suk-yeol a anunțat ca are in…

- Producatorul ucrainean de armament Ukroboronprom va produce la comun cu producatorul polonez de arme Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) obuze de 125 mm pentru tancurile din epoca sovietica, relateaza Reuters . Ukroboronprom a declarat ca Polonia va deveni al doilea stat membru NATO care va ajuta Ucraina…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti ca miza campaniei militare in Ucraina este insasi existenta Rusiei ca stat, si ca economia acesteia din urma a facut fata sanctiunilor occidentale impuse in urma cu un an dupa declansarea invaziei asupra Ucrainei, dar a admis ca pe termen mediu aceste…