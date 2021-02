Biserica Ortodoxă a Serbiei și-a ales noul patriarh Sfântul Sinod al Biserica Ortodoxe a Serbiei l-a ales joi pe episcopul Porfirie Peric în poziția de patriarh, anunța Reuters și Balkan Insight.



Peric, în vârsta de 59 de ani, este vazut ca un modernist în interiorul bisericii predominant conservatoare, acesta urmând sa fie al 46-lea patriarh al sârbilor și succesorul patriarhului Irineu care a murit în luna noiembrie din cauza COVID-19 la vârsta de 90 de ani.



Sfântul Sinod al Episcopilor...l-a ales pe Eminența Sa Mitropolitul Porfirie al Zagrebului și Lubljanei ca Patriarh…

