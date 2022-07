O noua sarbatoare a fost inscrisa in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane. Biroul de presa al Patriarhiei Romane a anunțat ca au fost luate noi hotarari ale Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane, ședința avand loc in zilele de 4 și 5 iulie. Potrivit basilica.ro, au fost luate mai multe hotarari și anume inscrierea in calendarul Bisericii Ortodoxe Romane a sarbatorii Aducerea Moaștelor Sfantului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, in ziua de 13 iulie, incepand cu anul 2024, aprobarea textelor Sinaxarului, Acatistului și Slujbei Sfantului Cuvios Varsanufie de la Optina (zi de sarbatorire…