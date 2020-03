Stiri pe aceeasi tema

- Arhiepiscopia Ortodoxa a Clujului și Mitropolia Iașului ofera, gratuit, hrana batranilor și bolnavilor aflați in izolare acasa și pun la dispoziție spații de carantina in centre și manastiri.Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Clujului transmis, luni, masa se asigura prin…

- Pentru a veni in sprijinul persoanelor afectate in mod direct de epidemia de coronavirus, Arhiepiscopia Ortodoxa a Clujului, prin cele patru cantine sociale pe care le are va oferi in mod gratuit, la cerere, hrana la domiciliu pentru persoanele varstince și bolnave, aflate in autoizolare. De asemenea,…

- Primarul general Gabriela Firea a dat, pe Facebook, firmelor sau oamenilor care pot ajuta cu spații de cazare sau produse pentru romanii aflați in carantina, o adresa de mail unde se pot trimite mesaje."[email protected] La aceasta adresa de mail ne puteti trimite mesaje daca :…

- Patru persoane izolate la domiciliu in județul Olt, care au incalcat interdicția parasirii domiciliului, au fost amendate de polițiști și inspectorii sanitari. Polițiștii au aplicat o amenda in valoare de 5.000 lei pentru nerespectarea condițiilor de izolare la domiciliu, alte trei amenzi fiind aplicate…

- Traian Basescu, Andrei Caramitru și alți politicieni controversați au dat tonul prigoanei publice și cer inchiderea bisericilor, dupa ce 15 romani au fost infectați cu coronavirusul din China. Patriarhia Romana a contracarat declarațiile politicienilor prin vocea purtatorului de cuvant, Vasile Banescu,…

- Timișul este un loc unde vin multe persoane din Italia, județ aflat in apropierea graniței cu Vestul Europei. Se pregatesc spații pentru a gazdui persoanele care vin din zona focarelor de infecție din Italia, pentru a fi introduse in carantina, in Timiș. La Instituția Prefectului Timiș s-a inbtrunit…

- Prefectura Dambovița, impreuna cu instituțiile cu rol in cadrul Comitetului pentru Situații de Urgența, au identificat spații pentru plasarea in Post-ul DAMBOVIȚA: Autoritațile au identificat mai multe spații pentru carantina in caz de coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

