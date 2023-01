Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, spune ca educația sexuala de tip sanitar este binevenita atat timp cat are ca scop ocrotirea tinerilor. „Nimeni normal la cap nu are ceva impotriva discuțiilor despre procreare, despre metode contraceptive – care astazi sunt inevitabile, deși Biserica nu vorbește despre acest lucru, pentru ca ar insemna o imixtiune in viața intima a persoanei umane – prin care tinerii sa se lamureasca in legatura cu posibile neclaritați, care in prezent sunt din ce in ce mai puține in materie de sex. O educație sexuala de tip sanitar, menita sa ii ocroteasca…