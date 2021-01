Biserica insistă ca numărul de ore de religie din învăţământul preuniversitar să rămână la fel In comisiile pentru Educație din Parlament au fost dezbateri pe tema pastrarea numarului de ore de religie in invatamantul preuniversitar. Biserica insista ca numarul de ore sa ramana neschimbat. Dezbaterea a fost organizata de cele doua Comisii pentru educatie din Parlament. „Patriarhia arata un interes cu totul deosebit invatamantului in general si, desigur, invatamantului religios in special. (…) Consideram ca trebuie sustinuta aceasta solicitare a noastra ca sa se pastreze o ora pe saptamana la toate cele trei filiere ale invatamantului preuniversitar, iar daca vor exista la cel profesional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

