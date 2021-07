Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Dan Barna a anuntat, vineri, ca este momentul ca Guvernul sa discute foarte clar cu Biserica Ortodoxa Romana, pentru un parteneriat, astfel incat preoții sa se implice in campania de vaccinare. Barna a prezentat si un scenariu sumbru, precizand ca in cazul in care campania de vaccinare…

- Revocarea din funcție a ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare, este un subiect intern al PNL, susține copreședintele USR PLUS Dan Barna, care crede ca nu vor mai exista revocari pentru alți miniștri, și in niciun caz de la USR PLUS. „Am luat act de aceasta decizie. Știam ca exista niște probleme…

- Guvernul japonez a confirmat, joi, intentia de a introduce o noua stare de urgenta sanitara pe toata durata Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Competitia urmeaza sa inceapa peste doua saptamani. “Numarul de noi cazuri continua sa creasca “, a precizat ministrul japonez responsabil cu pandemia de Covid-19.…

- Rusia și Franța sunt in relații conflictuale, de data aceasta, din cauza șampaniei, dupa ce la sfarșitul saptamanii trecute, Rusia a adoptat o lege care obliga producatorii straini de sampanie sa isi eticheteze produsul drept „vin spumant”. Conform unei legi promulgate de Vladimir Putin, numai vinul…

- Pompierii au intervenit, in ultimele 24 de ore, in 23 de localitati din 16 judete pentru evacuarea apei din case si gospodarii. Chiar daca marți ploile s-au oprit, zeci de oameni nu se pot intoarce inca in casele afectate grav de inundații. Departamentul pentru Situatii de Urgenta a anunțat, marți,…

- Fostul ministru al Justiției Catalin Predoiu susține ca in mandatul de 12 luni, nu a avut ca obiectiv ridicarea MCV, mai ales ca a fost și pandemie. Declarația vine dupa decizia Comisiei Europene de a menține Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) in cazul Romaniei, singura țara europeana care…

- Prim-ministrul a ieșit la briefing, dupa ședința de guvern de joi, in care s-au stabilit noile masuri de relaxare, dar a refuzat, a treia zi consecutiv, sa raspunda la intrebarile jurnaliștilor. Marți și miercuri a fugit de ziariști la sediul PNL și in Parlament. Florin Cițu a inceput sa vorbeasca,…

- Premierul Florin Citu a transmis, luni, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei in care apreciaza munca de informare a jurnalistilor in pandemie. ”Lupta jurnalistilor pentru adevar este vitala mai ales acum, pentru a combate tot ce inseamna fake-news despre Covid-19 si vaccinare in pandemie”,…