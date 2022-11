Stiri pe aceeasi tema

- Exista oameni care iți alina sufletul, care sunt ca un pansament atunci cand iți este mai greu in viața. De multe ori suntem nevoiți sa ajungem in spitale, omul este ca o mașina care se mai și strica și care necesita reparații. Ca și sufletul, și el necesita reparații din cand in cand. Dar cum este…

- Rugaciune catre Sfantul Dumitru. Izvoratorul de Mir, așa cum mai este denumit și in popor, este celebrat anual de Biserica Ortodoxa și de cea Catolica. Este unul dintre cele mai importante. Cu acest prilej, in fiecare an, in Capitala are loc un pelerinaj care se intinde pe mai multe zile. Sfantul Dumitru…

- Duminica, 23 octombrie 2022, a XXIII-a dupa Sfintele Rusalii, cand se citeste Sfinta Evanghelie despre vindecarea demonizatului din tinutul Gherghesenilor, Preasfintitul Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si Satmarului, a oficiat Sfanta si Dumnezeiasca Liturghie in Parohia Coruia, preot paroh Augustin…

- In fiecare an, la 14 octombrie, credincioșii o praznuiesc pe Sfanta Parascheva. Astazi, credincioșii se roaga pentru sanatatea lor și a copiilor, pentru a alunga paguba si blestemele din viața lor. Sfanta Parascheva s-a nascut in secolul al XI-lea, in satul Epivat din Tracia, pe tarmul Marii Marmara,…

- La finalul unor funeralii de stat urmarite de milioane de oameni din intreaga lume, sicriul cu ramasitele regretatei regine Elisabeta a II-a a Marii Britanii a ajuns la indragitul sau Castel Windsor. Regina va fi inmormantata la capela memoriala regele George al VI-lea, aflata langa capela principala…

- Devenita deja o tradiție, intalnirea de pe „Dealul Crucii” din Biia amintește credincioșilor dreptslavitori despre locul fostei biserici a satului, acest spațiu ramanand in conștiința locuitorilor drept unul sacru. Din aceasta cauza, „Asociatia Fiilor satului Biia” a ridicat un monument in forma de…

- „Dumnezeu le-a rasplatit aceasta staruința și statornicie in rugaciune. Cel care staruie in rugaciune, acela primește de la Dumnezeu darul pe care il dorește. Prin aceasta chemare și prin aceasta nevoința a celor doi, Ioachim și Ana, Dumnezeu a adus mai mult decat un copil obișnuit, le-a trimis floarea…

- Credinciosii greco-catolici sunt invitati de Consiliul Parohial si preotii slujitori ai Parohiei Sfanta Cruce din Baia Mare la praznuirea hramului parohiei in 14 septembrie, de sarbatoarea Inaltarii Sfintei Cruci. Sfanta liturghie arhiereasca incepe la ora 17.00. Source