- CHIȘINAU, 20 mai – Sputnik. Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova (BOM), intrunit pe 19 mai intr-o ședința condusa de Mitropolitul Vladimir, i-a adresat un mesaj premierului Ion Chicu și membrilor Comisiei naționale extraordinare de sanatate publica. Sinodul BOM declara ca amanarea ridicarii…

- Mitropolia Moldovei spune ca nu va mai pomeni conducerea tarii in timpul slujbelor daca nu va fi permisa reluarea serviciilor divine. In acest context, Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a venit cu o adresare catre premierul Ion Chicu și membrii Comisiei Naționale Extraordinare de Sanatate Publica…

- Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova, in frunte cu Mitropolitul Vladimir, ii cere premierului Ion Chicu, sa revizuiasca noile prevederi ale Comisiei naționale extraordinara de sanatate publica in privința oficierii serviciilor divine și a altor manifestari tradiționale religioase pana pe data de 30…

- Fostul deputat și vicepreședinte al Uniunii Avocaților, Ion Casian, se arata indignat de decizia poliției de a-l amenda pe preotul Pavel Borșevschi pentru nerespectarea masurilor de profilaxie și prevenire a bolilor epidemice, deși acesta a respectat cu strictețe toate recomandarile autoritaților…

- Mitropolitul Vladimir considera ca Biserica a fost discriminata in perioada starii de urgenta, cand Comisia pentru Situatii Exceptionale a aplicat mai multe restrictii in contextul raspandirii pandemiei COVID-19. In acest sens, mitropolitul a transmis o scrisoare catre premierul Ion Chicu in care ii…

- CHIȘINAU, 27 apr – Sputnik. Luni, 27 aprilie, circulația transportului public in Capitala, dar și in orașul Balți, este sistata in totalitate. Decizia a fost luata la ultima ședința a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. De asemenea, vineri Comisia a declarat libere…

- Dupa ședința Comisiei pentru Situații excepționale de astazi, s-a hotarit ca de luni, 27 aprilie, Agenția Servicii Publice sa reia prestarea mai multor servicii intrerupte anterior, din cauza declanțarii starii de urgența pe teritoriul R. Moldova. Mai exact, premierul, Ion Chicu, anunța despre realuarea…