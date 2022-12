Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia ARCUS din Targu Mures a reusit, in urma unui proiect de interventie de urgenta, finantat de Institutul National al Patrimoniului, sa salveze de la prabusire Biserica Luterana din satul Filitelnic, construita in secolul al XV-lea, in stil gotic, ale carei bolti erau deja cazute, iar pentru…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Acolect Mureș anunta organizarea concursului pentru ocuparea unor posturi vacante de consilier ecolog. "Candidaturile și documentele solicitate se depun pana la data de 8 decembrie 2022, ora 15.00, la sediul Asociației din Targu Mures, strada Primariei nr.…

- Materialele ramase nefolosite pentru investiția "Amenajare Parc Municipal, Centru de Atletism și Stadion", dupa ce lucrarile au fost reziliate vor fi redistribuite catre Sere și Administrația Platoului Cornești și Gradinii Zoologice. In acest sens, consilierii locali targumureșeni au aprobat astazi…

- Joi, 27 octombrie, intre orele 11.30 – 14.30, in fața Instituției Prefectului – Județul Mureș din municipiul Targu Mureș se va desfasura o adunare publica organizata de catre UJSL Mureș, Filiala a CNSLR-Frația, sub egida "Criza costului vieții". "La adunare vor participa circa 1.000 de persoane din…

- Targumureșenii vor putea viziona joi, 6 octombrie, incepand cu ora 19,00, la sala Ansamblului "Mureșul" din cartierul Dambu Pietros, filmul romanesc „Clouds of Chernobyl (Nori din Cernobil) – Anul pierdut 1986". Caravana cinematografica pornește in data de 5 octombrie la Brașov, continua cu Targu Mureș…

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș au aprobat joi, 29 septembrie, cu prilejul unei ședințe ordinare de lucru, organizarea unui concurs de soluții pentru obiectivul "Centru de desfacere produse alimentare și nealimentare – Piața "Cuza Voda", Targu Mureș." "Construcția se dorește a fi realizata…

- Societatea Scriitorilor Mureseni – Editura "Ardealul", in parteneriat cu Uniunea Scriitorilor Din Romania-Filiala Targu Mures, Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu" din Targu Mures și Muzeul Județean Mureș – Secția de Arta, organizeaza vineri, 30 septembrie 2022, un eveniment de comemorare a unui sfert de…