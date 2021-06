Educația sexuala in școli este cu siguranța unul dintre subiectele momentului in dezbaterile publice. Din dezbaterea despre educația sexuala in școli nu putea sa lipseasca Biserica Ortodoxa Romana. Prin intermediul unui comunicat, reprezentanții BOR considera ca incadrarea in mod obligatoriu a elevilor in programe de educatie sexuala reprezinta un atentat asupra inocentei lor, impiedicand dezvoltarea... View Article